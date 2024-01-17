Военнослужащим отдельной мотострелковой бригады «Урал», которая сформирована преимущественно из мобилизованных Челябинской области, передали посылку от правительства региона.
В распоряжение бойцов поступили 15 квадрокоптеров с тепловизорами, два десятка тепловизионных прицелов, зарядные устройства, аккумуляторы и иное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Закупку, доставку и передачу имущества обеспечило министерство общественной безопасности Челябинской области, специалисты которого находятся в непосредственном контакте с командованием воинских частей.
По словам министра Светланы Костиной, южноуральский губернатор выделяет значительные средства на эти цели/
«Вклад, который вносит правительство Челябинской области, имеет важное значение не только с точки зрения материально-технического обеспечения бойцов, но и их моральной поддержки»,— подчеркнула она.