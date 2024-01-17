Правительство Челябинской области передало спецоборудование на СВО

В распоряжение бригады «Урал» поступили в том числе квадрокоптеры и тепловизоры

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Военнослужащим отдельной мотострелковой бригады «Урал», которая сформирована преимущественно из мобилизованных Челябинской области, передали посылку от правительства региона.

В распоряжение бойцов поступили 15 квадрокоптеров с тепловизорами, два десятка тепловизионных прицелов, зарядные устройства, аккумуляторы и иное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Закупку, доставку и передачу имущества обеспечило министерство общественной безопасности Челябинской области, специалисты которого находятся в непосредственном контакте с командованием воинских частей.

По словам министра Светланы Костиной, южноуральский губернатор выделяет значительные средства на эти цели/

«Вклад, который вносит правительство Челябинской области, имеет важное значение не только с точки зрения материально-технического обеспечения бойцов, но и их моральной поддержки»,— подчеркнула она.