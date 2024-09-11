Правительство Челябинской области передало партию военно‑технической помощи в зону СВО

На это раз спецоборудование предназначено для военной комендатуры

Правительство Челябинской области на регулярной основе помогает нашим бойцам в зоне проведения спецоперации. Министерство общественной безопасности региона закупило необходимое оборудование по обращению военного коменданта Чебаркульского гарнизона.

«Правительство Челябинской области считает своим приоритетом поддержку военнослужащих. Равнодушных в этом деле нет», — отметил начальник управления министерства общественной безопасности Эдуард Орлов.

На этот раз бойцы попросили приобрести квадрокоптеры, радиостанции, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов, автомобильные шины, буксировочные тросы и другое.

Связь станет проще поддерживать с помощью цифровых радиостанций повышенной прочности, они отличаются хорошим звуком и защитой от проникновения чужих сигналов и вмешательств в разговоры.