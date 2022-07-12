Более 500 обманутых дольщиков в УрФО получили свои квартиры в июле

Владимир Якушев потребовал полностью решить проблему с долгостроями до конца 2023 года

В регионах Уральского федерального округа за последние две недели долгожданные квартиры получили 522 обманутых дольщика. Таким образом, еще 11 недостроев исключены из Единого реестра проблемных объектов. Работа по восстановлению прав других пострадавших дольщиков продолжается, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО. Владимир Якушев подчеркнул, что решить проблему всех недостроев необходимо до конца 2023 года.



«Регионы набрали хороший темп, отладили межведомственное взаимодействие, выстроили диалог со всеми участниками долевого строительства. Впереди еще много задач, до конца 2023 года необходимо полностью решить вопросы с обманутыми дольщиками. И самое главное — не допустить появления новых проблемных объектов», — подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

С начала года из Единого реестра проблемных объектов в УрФО исключено 58 долгостроев, восстановлены права 1204 человек. В числе проблемных еще значатся 78 объектов, 62 из них — дома, по которым заключены договоры долевого участия. Предстоит восстановить права еще 3606 человек.

Напомним, ранее наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате денежных компенсаций дольщикам проблемного дома в жилом комплексе «Рябина парк».

Дома в ЖК «Бриз» и «Чурилово Lake City» в Челябинске достроят в 2023 году. Фонд защиты прав участников долевого строительства региона подвел итоги двух аукционов на достройку проблемных домов. Конкурсная комиссия выбрала победителями компании «Энергостандарт» и «Энергопром».