Практически на сутки задерживается вылет из Челябинска в Норильск из‑за непогоды

Транспортная прокуратура контролирует организацию авиасообщения

В челябинском аэропорту задерживается рейс 1279 авиакомпании Red Wings по маршруту Челябинск — Норильск. Вылет перенесен на 01:45 завтрашнего дня в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска.

«На рейс зарегистрирован 81 пассажир, из них 3 несовершеннолетних. Оказание услуг пассажирам контролируется Челябинским транспортным прокурором», — прокомментировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Практически на семь часов задерживается и прилет авиасудна Superjet компании Red Wings из Норильска в Челябинск. Раннее заявленное время прибытия с 12:40 перенесено на 19:05. В аэропорте Норильска сегодня все вылеты переносятся на более позднее время. Погода в городе, согласно интернет-сервисам, плюс 3 градуса Цельсия, с дождем и мокрым снегом.