Позолоченный автомат Калашникова из Златоуста пытались провезти на самолете

Красивое изделие везли в подарок за границу

Таможенники свердловского аэропорта Кольцово нашли у одного из пассажиров необычное изделие — позолоченный автомат Калашникова. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, красивый кейс с не менее красивым автоматом мужчина попытался пронести через «зеленый» коридор в воздушной гавани. Пассажир, перевозивший данный груз, летел в Ташкент. Таможенникам он сказал, что это списанное оружие — подарок для друга, который богато украсили златоустовские мастера.

Выяснилось, что сам автомат был сделан еще в 1974 году, а стоимость аналогичных изделий может достигать полумиллиона рублей. Приклад и цевье из этого экземпляра сделаны из ценных пород дерева, а позолотой с узором покрыты магазин, прицел и ствол со ствольной коробкой. В нижней части ствола увидели несколько отверстий, сделанных сверлом. Сейчас автомат передан экспертам, которые установят, можно ли его переделать так, чтобы он вновь стал боевым.

«Приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного (охолощенного) оружия не подлежат лицензированию. Соответственно, каких-либо запретов на транспортировку охолощенного оружия законодательство РФ не содержит. Однако до начала транспортировки необходимо известить перевозчика о своем намерении взять на борт списанное оружие, особенно в аэропорту, поскольку изделие можно провезти только в багаже», — прокомментировал ситуацию для ИА «Первое областное» генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея.

Кроме того, по словам эксперта, списанное оружие нужно предоставить для досмотра вместе с документами. Речь идет о заводском паспорте, где указано, что перевозимый предмет не является оружием, а также при наличии лучше показать сертификат соответствия с такими же сведениями. Что касается, например, охотничьих ружей, то их перевозка осуществляется только с разрешения Росгвардии.