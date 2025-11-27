Пожирающий леса Челябинской области вредитель добрался до уфимских пихт

Все пораженные деревья вырубят

Уссурийский полиграф — опасный вредитель, ранее обнаруженный в национальных парках Челябинской области, — добрался до Уфы и теперь угрожает пихтам в столице Башкирии. Для борьбы с насекомым придется провести санитарную вырубку всех пораженных деревьев.

Как сообщает Башинформ.ру с пресс-конференции в мэрии Уфы, вредитель уже обнаружен в двух точках города.

«Вредитель страшный, его ничто не остановит. Пришел он из Южно-Уральского заповедника, где пихт много и заражение составляет 50%», — прокомментировала замдиректора башкирского филиала Рослесозащиты Альфия Юсупова.

Специалисты отмечают, что химическая обработка против уссурийского полиграфа неэффективна и единственным решением остается вырубка больных деревьев. К счастью, в Уфе пихт немного, поэтому распространение вредителя ограничено.

Параллельно в Уфе планируется санитарная вырубка леса вдоль проспекта Дружбы Народов, где деревья поражены короедом-типографом. На месте вырубленных хвойных деревьев будут высажены березы, которые отличаются быстрым ростом и помогут восстановить экологию местности.

Напомним, что в октябре 2025 года карантинные зоны по уссурийскому полиграфу были установлены в двух национальных парках Челябинской области — «Таганае» и «Зигальге». Общая площадь карантинных территорий составила около 60 тысяч гектаров.

Интересно, что возможное решение проблемы предложил школьник из Крыма на Детском экофоруме в Челябинске. Павел Кисляков задумался об использовании для борьбы с жуком пустынных муравьев. Эта идея была передана в экосовет при губернаторе Челябинской области для дальнейшего изучения вместе с учеными-энтомологами.