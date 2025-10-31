Пожирающего леса Южного Урала жука‑короеда может победить муравей

Идея прозвучала от одного из участников Детского экофорума в Челябинске

Школьник из Крыма привез в Челябинск идею о том, как можно победить вредителя, из-за которого ржавеют южноуральские леса, — уссурийского полиграфа, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на члена экосовета при губернаторе Екатерину Карпенко.

Павел Кисляков, который с детства увлекается наблюдением за насекомыми, предложил использовать для борьбы с жуком пустынных муравьев.

«Он сказал, что может найти муравьев, которые смогут победить жука-полиграфа. Конечно, эту работу нужно вести вместе с учеными-энтомологами, чтобы не навредить экосистеме. Павел проведет свою исследовательскую часть, предложит варианты развития этого проекта, мы на экосовете это обсудим, вполне возможно, примем какие-то идеи к разработке», — рассказала Екатерина Карпенко.

Напомним, в Челябинской области установлены десять карантинных зон по этому вредителю леса: в Нязепетровском округе, в Златоусте, Кусе, Катав-Ивановском районе и Миассе.