Пожилым жителям Верхнего Уфалея привезут диспансеризацию на дом

Услуга для маломобильных граждан доступна благодаря нацпроекту «Демография»

Пожилые жители Верхнего Уфалея, у которых нет возможности самостоятельно обратиться в городскую поликлинику, могут узнать о состоянии своего здоровья прямо дома — мобильные бригады для проведения диспансеризации приедут к ним сами, сообщает мэрия.

Выезды к маломобильным гражданам старше 65 лет по заявке организует Центр социального обслуживания населения в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Диспансеризация на дому предполагает профилактический осмотр, забор крови, ЭКГ и консультацию терапевта.

«Всего в 2023 году мы помогли 229 людям, это и доставка в медицинские учреждения, и обследование на дому. В 2024 году продолжаем оказывать помощь, за три месяца данной услугой воспользовались 40 человек», — рассказала завотделением Верхнеуфалейского центра соцобслуживания Ольга Моллагалиева.

Также центр занимается доставкой врачей необходимых специальностей в удаленные ФАПы для проведения консультаций населения на местах (на территории городского округа расположено семь фельдшерских пунктов).