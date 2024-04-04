Пожилым челябинцам помогут распознать первые признаки деменции

В областном центре открыли центр профилактики когнитивных расстройств

В Челябинске на базе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики появилась структура, которая поможет сохранить светлую голову.

На Южном Урале открыли центр профилактики когнитивных расстройств у лиц старшего возраста. Это совместный проект общественного движения «Волонтеры-медики» и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба областного центра общественного здоровья и медпрофилактики.

«Перед нами стоит государственная задача — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Но, увеличивая жизнь, мы должны помнить о ее качестве», — заявил на открытии центра заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Челябинский центр стал 16-м в России. Его специалисты будут рассказывать людям о симптомах и профилактике когнитивных расстройств у пожилых. А если кто-то уже столкнулся с такой проблемой, то расскажут, куда обратиться за помощью.

Ранее мы писали, что проверить когнитивные способности пожилые люди могут в поликлинике по месту жительству. Для этого нужно обратиться к врачу-гериатру. Он предложит разные тесты, по которым можно оценить здоровье, и даст индивидуальные рекомендации.

Кстати, год назад в Челябинске для людей с деменцией открыли альцкафе «Незабудка» — здесь можно общаться, участвовать в мастер-классах и получать консультации специалистов.

