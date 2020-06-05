Пожилую женщину и ее козу спасли в Челябинской области

Пенсионерка и животное застряли на склоне.

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Спасатели Усть-Катавского отряда выезжали на берег реки Юрюзань, чтобы спасти пожилую женщину и козу. Инцидент произошел вечером 4 июня в районе улицы Нагорной. Животное застряло на крутом склоне, 70-летняя хозяйка хотела достать питомца и также не смогла выбраться.

«Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и, обеспечив женщину страховкой, вывели по тропе в безопасное место», — прокомментировали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Козу спасатели зафиксировали веревкой, спустили вниз и передали владелице.