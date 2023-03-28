Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется 1 апреля

Специалисты обсудили подготовку к тушению возгораний в лесах

В этом году пожароопасный сезон в нашем регионе может начаться уже в грядущую субботу, 1 апреля. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами области Валерий Нигматуллин на совещании по подготовке к пожароопасному сезону. Мероприятие прошло во вторник, 28 марта, в Сосновском районе — одной из самых сложных территорий в лесопожарном отношении. Только за прошлый год специалисты ликвидировали 55 возгораний на площади в 204 га.

«Мы проводим такие совещания уже несколько лет, в этом году это пятое. В первую очередь они необходимы на территориях, наиболее подверженных ландшафтным, в том числе лесным пожарам. Предполагаем, что в этом году пожароопасный сезон начнется с 1 апреля, поэтому все подготовительные мероприятия проходят заблаговременно», — сказал Валерий Нигматуллин.

Маршруты патрулирования скорректируют благодаря анализу горимости территории по месяцам, дням недели и времени обнаружения возгорания. Это сделают на основе сведений, полученных за последние пять лет. В этом году в районе заработает шестая камера видеонаблюдения, с помощью которой можно следить за возникновением пожара, а 129 человек и 65 единиц техники готовы их тушить.





Территорию района предложили разделить на условные секторы. За каждым сектором определят ответственного из числа работников лесхоза, местных администраций или особо охраняемых природных территорий. Аналогичные совещания по подготовке к лесным пожарам уже прошли в Карабаше, Аргаяшском, Верхнеуральском и Катав-Ивановском районах, где тоже в этом плане не все спокойно.

На прошлой неделе в лесхозы и лесничества Челябинской области, а также в областной центр пожаротушения передали новые УАЗы и «Нивы», на которых специалисты будут патрулировать леса, чтобы обнаружить возможное возгорание. Также в этом году ГУ лесами региона планирует приобрести три автоцистерны и квадроциклы. Кстати, по итогам прошлого года Южный Урал попал в топ российских регионов по тушению лесных пожаров в первые сутки.