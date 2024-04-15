Пожароопасный сезон стартовал в горнозаводской зоне Челябинской области 15 апреля

В этот период запрещено разжигать костры и жечь траву

В лесах, расположенных в горнозаводской зоне Челябинской области, с 15 апреля устанавливается пожароопасный сезон. В этот период сотрудники госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» будут не только рассказывать посетителям лесов и парков о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, но и раздавать специально подготовленные буклеты, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Профилактические противопожарные мероприятия играют немаловажную роль в обеспечении пожарной безопасности в лесах. Именно поэтому сотрудники ГБУ „ООПТ Челябинской области“ в ходе патрулирования заказников и памятников природы регионального значения не только следят за соблюдением режима особой охраны, но и проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о том, как нужно действовать, если вдруг начался пожар»,— рассказал исполняющий обязанности директора госучреждения Георгий Войтович.

Сотрудники «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» просят южноуральцев осторожно обращаться с огнем и не допускать выжигания растительности, поскольку пожары уничтожают уникальные природные комплексы и животный мир.

В случае если вы заметили лесной пожар, сразу же звоните по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (351) 261-65-54, 261-65-55.

Напомним, в лесах, расположенных на территориях центральной и южной части области, пожароопасный сезон установлен с 5 апреля.