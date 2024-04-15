Пожароопасный сезон объявили в Челябинской области

Жителей региона просят соблюдать правила предосторожности

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области начался пожароопасный сезон, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жители региона обязаны соблюдать требования пожарной безопасности при использовании открытого огня.

Уже сегодня у трасс в разных районах региона горит трава. Так, под Магнитогорском возгорание тушат восемь пожарных.





Помните, брошенный в сухую траву окурок может привести к масштабному горению и ущербу.

В Челябинской области в 2023 году в лесах ликвидировали более 700 возгораний, площадь пострадавшего лесного фонда сопоставима с размером города Миасса. Как правило, подавляющее число пожаров возникает из-за беспечности людей.