Пожарные по просьбе ребят залили каток во дворе многоэтажки в Челябинске

Когда лед будет готов, детвора прокатится на коньках вместе со спасателями

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В Челябинске сотрудники МЧС исполнили мечту ребят: пожарные залили спортивную площадку, чтобы дети могли кататься на коньках, а также горку, которую построили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Рождественский подарок получили ребята, проживающие в одном из дворов по улице Клайна. Юным хоккеистам придется немного подождать, пока лед застынет и будет отполирован, а потом они смогут кататься.

Кстати, пожарные получили от ребят приглашение покататься вместе, как только каток будет готов. Приглашение было принято.