Пожарное депо с гаражом на четыре автомобиля строят в Кусе

Здание введут в эксплуатацию в 2025 году

В Кусе Челябинской области на улице Олимпийской приступили к строительству нового пожарного депо. Это будет современное быстровозводимое здание с индивидуальным отоплением и гаражным боксом, рассчитанным на четыре автомобиля. Туда же сможет поместиться спецавтомобиль с высотной лестницей, которого сейчас нет именно из-за отсутствия места стоянки, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Построить новое пожарное депо местные власти планировали давно. Улицу Олимпийскую выбрали сразу: именно там проходит центральный водовод, на который установят пожарный гидрант. В 2023 году, сразу после выделения денег губернатором Алексеем Текслером, сформировали участок и оформили все необходимые документы. Теперь приступили непосредственно к строительству.

«Все строительные работы постараемся сделать за год, чтобы наши пожарные как можно быстрее заехали в свой новый дом. Очень важный момент: из-за того, что в старом депо наших пожарных нет стоянки для высотной лестницы для тушения пожаров на 5‑м этаже и выше, район не могли обеспечить спецавтомобилем с таким оборудованием. С введением в эксплуатацию нового депо возможность размещения такой техники появится»,— рассказал глава района Юрий Лысяков.

На сегодняшний день залит фундамент, идет монтаж металлоконструкций. Полностью завершить работы и по строительству, и по благоустройству территории планируется в 2025 году.