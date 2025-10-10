Пожарная сигнализация в челябинском театры драмы сработала из-за технического сбоя

Спектакль остановили спустя пять минут после начала

Пожарная сигнализация в театры драмы имени Наума Орлова сработала из-за технического сбоя, сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

«Это был технический сбой, причины которого сейчас выясняются», — говорят в ведомстве.



Информацию о переносе спектакля и возврате денег за билеты театр опубликует на своих ресурсах в ближайшее время.

Сегодня на большой сцене театра давали спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Николая Островского. Артисты играли около пяти минут. После этого в театре включили голосовое сообщение: «Внимание! В здании пожар, просьба покинуть здание через ближайшие выходы». Зажглись таблички, которые указывают на выход. Спектакль отменили.

