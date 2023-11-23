Повышенная сухость кожи стоп зимой бывает при йододефиците

С таким симптомом нужно посетить врача

Заметили, что с наступлением зимы ваши стопы стали более подвержены сухости? Возможно, вашему организму не хватает йода.

«При этом у человека отмечается нарушенное кровоснабжение в тканях стоп, что приводит к излишней сухости и появлению трещин»,— предупреждают дерматологи.

В качестве профилактики можно использовать в пищу йодированную соль, а вот препараты с веществом может назначить только врач после изучения результатов анализов пациента.

Если организму не хватает йода, также можно заметить, что кожа на локтях тоже стала сухой и покрылась трещинами. В этом случае важно исключить патологию щитовидной железы, посетив эндокринолога.

Еще сухость стоп случается при нехватке витамина А, что часто происходит, если человек несбалансированно питается либо когда организм не может усваивать данный компонент.