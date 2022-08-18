Челябинские пенсионеры бесплатно освоят азы медицинской грамотности

Проект «Школа здоровья» получил грант губернатора — 300 тысяч рублей

В Челябинске запустили программу повышения медицинской грамотности пенсионеров «Школа здоровья». В течение четырех месяцев пожилых людей от 55 до 90 лет будут обучать гигиене зубных протезов, умению определять первые симптомы при неотложных состояниях, безопасным действиям в ожидании медицинской помощи и многому другому. Участников также ждет курс занятий лечебной физкультурой и оздоровительной гимнастикой. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

«Школа здоровья» в Челябинске будет работать в двух направлениях. Первое — обучение в группах в отделении Российского Красного Креста на улице Марченко, 11б. Второе — выезды на дом к маломобильным пожилым людям.

«Каждому участнику будет выдаваться чек-лист с трекером восстановления в домашних условиях. Перед и после проведения цикла занятий осуществляется тестирование показателей здоровья с применением простейшего диагностического оборудования. Для маломобильных людей, у которых отсутствует возможность посещения наших занятий, будут организованы выезды на дом. Они получат обучающий материал и практические навыки на домашнем адресе или в реабилитационном центре в индивидуальном порядке», — рассказал председатель челябинского регионального отделения Российского Красного Креста Евгений Косовских.





Занятия для пенсионеров бесплатны. На реализацию проекта благотворительная организация выиграла грант губернатора в размере почти 300 тысяч рублей.

«Благодаря проекту у пожилых людей появится возможность не только поправить свое собственное здоровье, но и профилактировать обострения хронических заболеваний. Получить знания, как проводить реабилитацию маломобильных людей (например, родственников с инсультами. — Прим. ред.), у которых нет возможности самостоятельно посещать муниципальные поликлиники», — добавили в региональном отделении РКК.

Общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом средств гранта губернатора Челябинской области составит более 678 тысяч рублей.

Напомним, общая сумма поддержки гражданских инициатив в регионе в 2022 году составит 245 миллионов рублей. В настоящее время в Челябинской области идет прием заявок на II конкурс грантов губернатора для некоммерческих организаций (НКО). Подать документы на участие можно до 6 сентября 2022 года.