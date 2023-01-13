Повышение температуры, сильный ветер и метели прогнозируют в Челябинской области

Автомобилистов предупредили о гололеде и снежных заносах на дорогах

Сегодня, 13 января, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную, но ветреную погоду. День будет нехолодным: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до −4 градусов.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −14°C, днем столбики термометров поднимутся до минус 5—7 градусов. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области 13 января также ожидается переменная облачность, в отдельных районах прогнозируют метели. В утренние часы будет около −12°C, местами ниже. Днем потеплеет до 4—9 градусов со знаком минус, в горах и низинах будет холоднее — до −12°C. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило водителей о метелях и снежных заносах на дорогах, а также гололедице от наката. В ведомстве уточнили, что дорожные службы перешли на усиленный режим работы. В случае возникновения нештатной ситуации автомобилисты могут обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы регионального Миндортранса по телефонам: 8 (351) 237-88-92, 8 (902) 868-50-81 («Вайбер»).