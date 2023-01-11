Повышение температуры и сильный ветер обещают синоптики в Челябинской области

Осадков в регионе не прогнозируют

Сегодня, 11 января, в Челябинской области ожидается около −15 градусов, местами будет холоднее. Погода будет солнечной и ветреной, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром будет около −23°C, днем температура поднимется до минус 13—15 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность, осадков синоптики не обещают. В утренние часы столбики термометров покажут около −23°C, местами ниже. Днем температура установится в пределах от −13 до −18°C, на крайнем юге значения поднимутся до −10°C. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.