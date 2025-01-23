Повышение температуры и ослабление ветра ожидается в Челябинской области 23 января

Утром еще будет морозно

Сегодня, 23 января, температура воздуха в Челябинской области начнет постепенно повышаться и к вечеру достигнет почти −10°C. Ветер ослабнет. В отдельных районах может пройти слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −13°C и без осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске в первой половине дня покажут около −18°C, во второй — до −13°C. Пасмурно, ближе к вечеру начнется небольшой снег. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе поднимется до −12°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Южноуральске зафиксируется на −14°C. Пасмурно, ночью возможен слабый снег. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше ожидается перепад температуры от −21 до −14°C. Также возможен небольшой снег. Ветер юго-западного направления, около 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от −10 до −15°C. Переменная облачность, без осадков. На дорогах локально гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.