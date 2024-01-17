Повышение температуры до −8 градусов и слабый снег прогнозируют в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не ожидается

В четверг, 18 января, в Челябинской области немного потеплеет. Сильный ветер стихнет. Местами пройдет слабый снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит −15…−17 градусов. Облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −10…−12 градусов. Преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду.

Около −12 градусов будет в Магнитогорске. Утром возможен небольшой снег, к вечеру небо прояснится. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

В Златоусте синоптики обещают слабый ветер и −10 градусов. Пройдет слабый снег.

В Озерске температура воздуха составит −10…−13 градусов. Облачно с прояснениями, вечером возможны небольшие осадки. Ветер слабый юго-западного направления.

В Аше ожидается слабый снег и повышение температуры до −8 градусов.

В целом в регионе предстоящей ночью будет −13…−18 градусов, на крайнем западе столбики термометров покажут около −10 градусов. При прояснении местами может похолодать до −21 градуса. Облачно, местами небольшой снег и слабые метели. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Днем 18 января прогнозируют −8…−13 градусов. Облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.