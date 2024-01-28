Повышение температуры до -6 градусов и туманы ожидаются в Челябинской области

Местами пройдет слабый снег

Сегодня, 28 января, в Челябинской области местами может потеплеть до −6 градусов. Однако на юге области будет существенно холоднее — до −16 градусов. В целом в регионе ожидаются переменная облачность и слабый ветер. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают −7...−9 градусов и переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске будет ясно, без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −14 до −18 градусов. Ветер до 1,6 метра в секунду северо-западного направления.

В Златоусте ожидается около −8 градусов и слабый снег. День будет пасмурным. Ветер слабый преимущественно западный.

В Катав-Ивановске может потеплеть до −7 градусов. Ясно.

В целом в городах и районах Челябинской области будет от −6 до −11 градусов, в южной половине региона синоптики обещают около −16 градусов. Переменная облачность, на крайнем севере слабый снег. Местами возможны туманы. Ветер слабый неустойчивый.