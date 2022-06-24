Ливни с грозами и жару обещают на Южном Урале

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение

Сегодня, 24 июня, в Челябинской области прогнозируют непогоду: в регионе пройдут ливни, грозы и град. При этом температура воздуха будет аномально жаркой: ртутные столбики поднимутся до +36 градусов, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В столице Южного Урала сегодня пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза. Возможен град. В утренние часы столбики термометров покажут около +18°C, днем температура воздуха составит от +26 до +28°C. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром ртутные столбики поднимутся до +20°C, днем воздух прогреется до +31°C, в горах немного прохладнее — до +26°C. На юге регионе ожидается аномальная жара — до +36°C. Синоптики обещают кратковременный дождь, грозы и град. В отдельных районах возможны ливни. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы от 11 до 16 метров в секунду, при непогоде усиление до 25 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области напомнило жителям региона о том, что при аномальной жаре лучше выходить на улицу вечером или рано утром. Следует пить как можно больше воды и принимать прохладный душ. Также необходимо поддерживать прохладную температуру воздуха дома, закрывая окна.