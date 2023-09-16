Повышение температуры до +23 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области

В столице региона осадков не будет

Сегодня, 16 сентября, в Челябинской области потеплеет до +23 градусов. Ветер будет слабым. В большинстве районов региона ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +9°C, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер преимущественно южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области на юге региона в отдельных районах пройдут небольшие дожди. На остальной территории осадков не ожидается. Столбики термометров в утренние часы покажут около +9°C, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +18…+23 градусов Цельсия. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.