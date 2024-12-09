Повышение температуры до −2°C и снег прогнозируют в Челябинской области 10 декабря

Местами ожидаются снегопады и метели

Во вторник, 10 декабря, Челябинская область окажется в ложбине обширного северного циклона. Температура воздуха поднимется до −5°C и выше, ветер усилится, почти повсеместно пройдет снег. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают обильные осадки и метели.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров опустятся до −12°C. Пройдет слабый снег. Днем отметка на градуснике поднимется до −4°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от −8 до −13°C, при прояснении может опуститься до −18°C. Днем будет от −2 до −7°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного. В крайних западных районах синоптики прогнозируют снегопады. Там, по данным популярных сервисов, за сутки может выпасть до 11 миллиметров осадков, а это треть месячной нормы. Также локально ожидаются метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.