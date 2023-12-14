Повышение температуры до −12 градусов прогнозируют в Челябинской области

В некоторых районах столбики термометров опустятся в два раза ниже

Сегодня, 14 декабря, в некоторых районах Челябинской области температура воздуха поднимется до средних значений и столбики термометров покажут около −12 градусов. Однако на юге региона по-прежнему будет довольно холодно. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около −22°C, днем — до −15…−17 градусов Цельсия. Ветер южной четверти 3—8 метров в секунду. Малооблачно, осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около −22°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от −12 до −17°C, на юге сохранятся более низкие температурные значения: синоптики прогнозируют до −24°C. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду. Малооблачно, без осадков.