Повышение температуры до +12 градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Ночью и ранним утром на дорогах возможен гололед

В пятницу, 24 марта, в Челябинской области будет преимущественно солнечная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают теплый день: температура поднимется до +12 градусов. При этом в регионе будет ветрено. Подробнее о погоде — в нашем материале.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до минус 1—3 градусов. Днем ожидается потепление до плюс 9—11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ветер до 4 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут плюс 6—8 градусов.

В Миассе потеплеет до +9°C. Утром будет пасмурно, к вечеру станет ясно. Ветер западный до шести метров в секунду.

В Сатке и Златоусте 24 марта воздух прогреется до +10°C. Ожидаются переменная облачность и ветер до шести метров в секунду.

Ночью в горных районах Челябинской области похолодает до −7°C и пройдет мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололед. Днем по региону синоптики обещают от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Без осадков. Ветер западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.