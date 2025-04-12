Повышение температуры до +10°C и солнце прогнозируют в Челябинской области 12 апреля

Местами сохранится порывистый ветер

Сегодня, 12 апреля, погода в Челябинской области ожидается противоположной вчерашней: вместо снега и нулевой температуры синоптики прогнозируют солнце и потепление до +10°C. Местами еще будет около +5°C. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет от +8 до +10°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске и Миассе покажут около +9°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер юго-западного направления, слабый.

Температура в Златоусте поднимется до +8°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +5°C. Облачно с прояснениями, также без снега и дождя. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

Воздух в Южноуральске прогреется до +9°C. Ясно. Ветер северный, около 3 метров в секунду.

В Троицке потеплеет до +10°C. День выдастся солнечным. Ветер северного направления, около 4 метров в секунду.

Жителям Еманжелинска, Пласта и Усть-Катава тоже достанется солнечная погода. Градусники покажут 9°C со знаком плюс. Ветер северный, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +6 до +11°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.