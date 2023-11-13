Повышение авторитета женщины в мире обсудят участницы форума «Стальное кружево Урала» в Челябинске

Спецгости мероприятия — актрисы и общественные деятели Эвелина Бледанс и Ксения Алферова

«Потенциал женщины в современном обществе: от креативных индустрий до оборонной промышленности» — так звучит в 2023 году главная тема форума «Стальное кружево Урала», который стартует в Челябинске во вторник, 14 ноября. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области и станет площадкой для встречи и обмена профессиональным опытом женщин из различных сфер деятельности, сообщает оргкомитет форума.

Участницы обсудят самый широкий спектр вопросов — от повышения авторитета женщины в обществе и семье и продвижения в политике и бизнесе до «секретов истинно женской проявленности».

Спикерами станут представительницы самых разных сфер деятельности: в частности, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт поговорит с участниками форума на тему «Женщины — потенциал и ресурс российской экономики», ментор и коуч для топ-менеджеров Алсу Полякова (Москва) вынесет на обсуждение тему «Сильные стороны — стратегии успеха для женщин», а тренер по кинетике и невербальной коммуникации, специалист по современному этикету, преподаватель речевого искусства Светлана Егунян поговорит с гостями на тему «И Бог создал женщину: в чем секрет истинно женской проявленности».

Специальными гостями форума станут актриса, певица, телеведущая и общественный деятель Эвелина Бледанс с выступлением на тему «Женская сила и энергия. Роль женщины в современном социуме» и актриса, телеведущая, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Ксения Алферова, которая подготовила для обсуждения тему: «Роль женщины в современном мире. В чем наша сила/сила нашей слабости».

Участницы смогут задать вопросы спикерам, обсудить свои проблемы и найти решения, а также установить новые связи и знакомства с единомышленниками.