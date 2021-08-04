Челябинский водоем покрылся серой пленкой от химикатов

В Минэкологии региона ответили, что это место не для отдыха горожан, а для размещения отходов производства

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске горожане увидели на поверхности водоема возле Первого озера странную серую пленку, похожую на химикаты. Увиденное житель Тракторозаводского района снял на видео.

«В Челябинске на проспекте Давыдова рядом с Первым озером есть небольшой водоем. Обнаружили на нем плотную пленку из химикатов», — сообщили горожане в соцсетях.

В региональном Минэкологии подчеркнули, что это водоем не для купания, а для размещения отвалов производства. Соответственно, нарушений природоохранного законодательства в ведомстве по этому факту не нашли.

«Это не водоем, а золошлакоотвал — объект для размещения отходов предприятия. Золошлакоотвал принадлежит ЧТЭЦ-2. Нахождение на объекте размещения отходов посторонним запрещено», — ответили ИА «Первое областное» в министерстве.

Ранее в социальных сетях распространилось фото с городского пляжа на Шершнях. На изображении видно, как водоем покрылся белой пеной. У отдыхающих этот факт вызвал недоумение, заходить в воду многие опасались. Но специалисты отметили, что причина необычного природного явления — это активное цветение и распад водорослей.