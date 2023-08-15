Повар из Сатки в инвалидной коляске прошла в финал конкурса красоты

В сентябре Татьяна Нагаева примет участие в очном этапе в Санкт-Петербурге

Жительница Сатки Татьяна Нагаева стала финалисткой конкурса красоты для женщин в инвалидных колясках «Невская красавица — 2023». Наша землячка уже готовится к решающим испытаниям и надеется на поддержку южноуральцев.

Татьяне Нагаевой 46 лет, десять из них, после серьезного ДТП, она прикована к инвалидной коляске. Однако это не мешает Татьяне вести активную жизнь. Она сама обслуживает себя, одна путешествует по России и с удовольствием готовит для близких: дочери и двух внучек, ведь до аварии работала поваром в ресторане. Также Татьяна старается следить за внешностью: у нее есть косметолог и мастер маникюра.

«У меня яркий характер, и выглядеть я хочу так же ярко», — признается красавица.

В прошлом году Татьяна Нагаева приняла участие в конкурсе «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями здоровья и получила титул «Королева элегантности». Один из снимков, сделанных профессиональным фотографом на этом конкурсе, наша землячка и отправила в Питер. В этом году Татьяна также надеется привезти из Санкт-Петербурга какую-нибудь награду. Для финала «Невской красавицы» наша землячка уже подготовила туристическую видеовизитку о родном крае и народный костюм, в котором нужно показаться на сцене.

А пока, за месяц до финала, организаторы конкурса проводят голосование в социальных сетях, чтобы определить, кому достанется приз зрительских интернет-симпатий. Отдать свой голос за Таню можно по этой ссылке.