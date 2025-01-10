Повар из Миасса выступил в финале «Молодых ножей» с Константином Ивлевым

Валерий Ритари пытался вырвать победу тремя особыми блюдами

Су-шеф из Миасса Валерий Ритари выступил в кулинарном шоу «Молодые ножи» и дошел до финала. Блюдами он угощал Константина Ивлева и актера Андрея Гайдуляна. И хотя победу одержать не удалось, южноуралец привез домой опыт и массу эмоций. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентами медиахолдинга «Первый областной».

Под прицелом 15 камер Валерий прошел три этапа и приготовил три блюда. Каждое лично попробовал и оценил знаменитый шеф Ивлев.

«Хочется сказать, что за кадром Константин мегапозитивный мужик, очень харизматичный. Он дает максимально дельные советы. С каждым этапом ценность победы возрастает. Нужно выкладываться не то что на 100, а на 150 процентов, чтобы вырвать победу», — рассказал Виталий.

Валерий мечтал о профессии повара со школы. Сначала отучился на повара-кондитера, в армии пек хлеб, а потом начал осваивать кухни разных стран, хотя вдохновляет больше всего местная уральская кухня. Уезжать и покорять московские рестораны шеф пока не планирует.

«В последние два года я понял, что очень люблю свой город. Миасс — лучший город в мире. Я хочу здесь жить и готовить из того, что здесь растет», — делится Виталий.

В ресторане, где работает Валерий, очень удивились, когда увидели коллегу на экране телевизора. За него держали кулачки и, хоть победы мужчина не привез, очень порадовались за своего су-шефа.

В этом году молодому кулинару предстоит участие еще в нескольких профессиональных конкурсах всероссийского уровня. Опыт он обещает привезти в родной город и реализовывать на практике.

Материал создан ИА «Первое областное».