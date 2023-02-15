Повар из Челябинска показал работу полевой кухни в зоне спецоперации

Боец с позывным «Сова» рассказал, чем кормит своих сослуживцев

Мобилизованный военнослужащий родом из Челябинска (позывной «Сова») показал работу полевой кухни в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, данная кухня работает на территории Луганской Народной Республики. «Сова» провел экскурсию по своему «царству», показав все на видео.

«Являюсь поваром второго мотострелкового батальона. Привет Челябе! Покажу мое „царство“, где что хранится и чем мы балуем наших ребят», — сказал боец.

На продовольственном складе он продемонстрировал, что в запасах у защитников Отечества имеется сгущенное молоко, сок, свиная тушенка, банки с сахарной кукурузой и многое другое. Также «Сова» показал свое рабочее место: в кузове грузовика стоят столы, баки под первое и второе блюда. В тот момент военнослужащих кормили борщом и картофельным пюре.

Кроме того, не забыл повар зайти в полевую столовую, где обедали бойцы. Все они с улыбками и словами благодарности отметили, как вкусно готовит челябинец. Рядом напарник «Совы» разливает кофе, выдает хлеб, колбасу и сливочное масло с сыром.





В конце января стало известно, что Минобороны провело телемост для бойцов из Челябинской области, участвующих в СВО. Военнослужащие смогли увидеться со своими близкими и получить моральную поддержку из дома. Также после новогодних праздников сын участника спецоперации из Челябинска получил детский электромобиль от заместителя министра обороны в рамках акции «Елка желаний».