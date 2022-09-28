Чувство жжения и боли за грудиной, ощущение кислоты во рту, отрыжка. Неприятные симптомы знакомы большинству из нас — увы, не только по рекламным роликам. Сегодня поговорим об изжоге. Почему нельзя игнорировать это распространенное и привычное многим состояние, можно ли «погасить» изжогу молоком или содой и как облегчить самочувствие и не допустить осложнений? Самые популярные вопросы и страхи пациентов разбирает гастроэнтеролог МЦ «Лотос» Ирина Старостина.
Почему возникает изжога
Чтобы разобраться в механизме изжоги, вспомним устройство пищеварительной системы. По пищеводу пища попадает в желудок, где подвергается воздействию желудочного сока — довольно агрессивной кислой среды. Между пищеводом и желудком есть специальная мышца — сфинктер, или кардиальный жом. Он пропускает пищу в желудок и препятствует ее обратному движению. Однако иногда возникает сбой: пища из желудка забрасывается обратно в пищевод, кислота раздражает слизистую и вызывает изжогу.
Чем опасна изжога
Многие ошибочно воспринимают жжение и боль как временную неприятность: мол, виноват обильный ужин или слишком тяжелая пища. Важно понимать, что изжога — симптом серьезного заболевания, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Без своевременного лечения это состояние может привести к дефектам слизистой оболочки и даже предраковым изменениям пищевода.
Под воздействием соляной кислоты на слизистой оболочке пищевода со временем могут образовываться поверхностные ранки — эрозии или более глубокие повреждения — язвы. Нередко язвы осложняются так называемым прободением: нарушается целостность стенок пищевода по всей толщине, образуются отверстия, возникает кровотечение. Длительная изжога может привести также к сужению пищевода, а изменения в эпителии приводят к предраковым состояниям. В конце концов может развиться онкологическое заболевание — аденокарцинома пищевода.
Что делать при симптомах изжоги
Показаться гастроэнтерологу, и чем раньше, тем лучше. Вполне возможно, что при своевременном обращении достаточно будет скорректировать питание и образ жизни. Врач объяснит правильный режим приема пищи, посоветует исключить некоторые продукты и назначит базовые обследования: анализы крови и кала. Если после изменения пищевых привычек самочувствие не улучшится либо результаты анализов будут настораживать, тогда уже врач проведет более детальное обследование.
Ни в коем случае нельзя тянуть с визитом к врачу, если анамнез отягощен опасными симптомами: стремительно падает вес, снизился гемоглобин, повышена СОЭ, в кале кровь, беспокоит рвота.
Придется «глотать трубку»?
ФЭГДС является самым точным методом для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, дает возможность взять биопсию для выявления предраковых изменений и онкологии, других изменений слизистой оболочки пищевода и желудка.
Для уточнения диагноза врач может назначить и другие исследования:
— уреазный дыхательный тест или анализ кала на Helicobacter pylori;
— УЗИ, рентген с контрастным веществом и КТ;
— мониторинг кислотности пищевода, манометрия пищевода.
Какие есть препараты для лечения?
Препараты для лечения изжоги и основного заболевания подбираются в индивидуальном порядке. Ни один даже самый эффективный препарат не поможет избавиться от изжоги без соблюдения диеты и рекомендаций по образу жизни.
Стоит также понимать, что иногда приходится прибегать и к хирургическому лечению — при тяжелом течении заболевания, при осложнениях или развитии онкологии.
Вот основные категории препаратов, которые назначает врач:
— нейтрализующие кислоту (антациды, альгинаты);
— для коррекции высокой кислотности желудка — ингибиторы протонной помпы;
— для улучшения моторной функции ЖКТ — прокинетики;
— при выявлении Helicobacter pylori — антибактериальные препараты;
— средства для улучшения пищеварения — ферменты.
Можно ли лечить изжогу народными средствами
Довольно часто пациенты прибегают к старинному методу: выпивают стакан молока или готовят себе раствор соды. Увы, молоко вряд ли принесет заметное облегчение — зато может дополнительно спровоцировать вздутие живота и диспепсию. Сода тоже лишь временно маскирует симптомы, но в перспективе только усугубляет проблему, рефлекторно повышая кислотность в желудке. Избавившись от неприятных ощущений таким способом, пациент через короткое время получает еще более сильную изжогу и боль. Регулярное применение соды приводит к образованию эрозий и язв в желудке.
9 привычек, которые помогут избавиться от изжоги
Скорректировать свой рацион питания — важно не переедать и исключить продукты, вызывающие изжогу: рафинированные сладости, кофе, газированные напитки, жареное, жирное, копчености, маринады, острые и пряные блюда. Ужинать лучше не позднее, чем за 3 часа до сна.
Отрегулировать водный баланс организма — стоит выпивать 1,5—2 литра чистой негазированной воды в сутки.
Отдать предпочтение щадящей пище, включить в рацион супы, отварное нежирное мясо и рыбу, овсяную, гречневую и рисовую каши, йогурты, молочные продукты (нежирную сметану, творог в ограниченном количестве). Не злоупотреблять фруктами — заменить их на запеченные яблоки и отварные овощи.
Соблюдать гигиену сна — спать на левом боку с приподнятым изголовьем. Подъем верхней части туловища на 15% снизит риск приступа изжоги в два раза.
Поддерживать правильную осанку — в «скрюченной» позе желудок сдавливается и кардиальный клапан автоматически приоткрывается.
Следить за своим весом — при избыточной массе тела вероятность появления изжоги кратно возрастает.
Избавиться от вредных привычек — курение и алкоголь провоцируют появление изжоги и усугубляют симптомы.
Исключить резкие физические нагрузки — не стоит поднимать тяжести и работать внаклон.
Выбирать комфортную одежду по размеру — важно не перетягивать область эпигастрия узкой обтягивающей одеждой и ремнями.
В МЦ «Лотос» можно пройти прием гастроэнтеролога, сделать УЗИ органов брюшной полости, сдать набор необходимых анализов, а также пройти ФГДС, в том числе под наркозом.
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Почему возникает изжога
Чтобы разобраться в механизме изжоги, вспомним устройство пищеварительной системы. По пищеводу пища попадает в желудок, где подвергается воздействию желудочного сока — довольно агрессивной кислой среды. Между пищеводом и желудком есть специальная мышца — сфинктер, или кардиальный жом. Он пропускает пищу в желудок и препятствует ее обратному движению. Однако иногда возникает сбой: пища из желудка забрасывается обратно в пищевод, кислота раздражает слизистую и вызывает изжогу.
Чем опасна изжога
Многие ошибочно воспринимают жжение и боль как временную неприятность: мол, виноват обильный ужин или слишком тяжелая пища. Важно понимать, что изжога — симптом серьезного заболевания, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Без своевременного лечения это состояние может привести к дефектам слизистой оболочки и даже предраковым изменениям пищевода.
Под воздействием соляной кислоты на слизистой оболочке пищевода со временем могут образовываться поверхностные ранки — эрозии или более глубокие повреждения — язвы. Нередко язвы осложняются так называемым прободением: нарушается целостность стенок пищевода по всей толщине, образуются отверстия, возникает кровотечение. Длительная изжога может привести также к сужению пищевода, а изменения в эпителии приводят к предраковым состояниям. В конце концов может развиться онкологическое заболевание — аденокарцинома пищевода.
Что делать при симптомах изжоги
Показаться гастроэнтерологу, и чем раньше, тем лучше. Вполне возможно, что при своевременном обращении достаточно будет скорректировать питание и образ жизни. Врач объяснит правильный режим приема пищи, посоветует исключить некоторые продукты и назначит базовые обследования: анализы крови и кала. Если после изменения пищевых привычек самочувствие не улучшится либо результаты анализов будут настораживать, тогда уже врач проведет более детальное обследование.
Ни в коем случае нельзя тянуть с визитом к врачу, если анамнез отягощен опасными симптомами: стремительно падает вес, снизился гемоглобин, повышена СОЭ, в кале кровь, беспокоит рвота.
Придется «глотать трубку»?
ФЭГДС является самым точным методом для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, дает возможность взять биопсию для выявления предраковых изменений и онкологии, других изменений слизистой оболочки пищевода и желудка.
Для уточнения диагноза врач может назначить и другие исследования:
— уреазный дыхательный тест или анализ кала на Helicobacter pylori;
— УЗИ, рентген с контрастным веществом и КТ;
— мониторинг кислотности пищевода, манометрия пищевода.
Какие есть препараты для лечения?
Препараты для лечения изжоги и основного заболевания подбираются в индивидуальном порядке. Ни один даже самый эффективный препарат не поможет избавиться от изжоги без соблюдения диеты и рекомендаций по образу жизни.
Стоит также понимать, что иногда приходится прибегать и к хирургическому лечению — при тяжелом течении заболевания, при осложнениях или развитии онкологии.
Вот основные категории препаратов, которые назначает врач:
— нейтрализующие кислоту (антациды, альгинаты);
— для коррекции высокой кислотности желудка — ингибиторы протонной помпы;
— для улучшения моторной функции ЖКТ — прокинетики;
— при выявлении Helicobacter pylori — антибактериальные препараты;
— средства для улучшения пищеварения — ферменты.
Можно ли лечить изжогу народными средствами
Довольно часто пациенты прибегают к старинному методу: выпивают стакан молока или готовят себе раствор соды. Увы, молоко вряд ли принесет заметное облегчение — зато может дополнительно спровоцировать вздутие живота и диспепсию. Сода тоже лишь временно маскирует симптомы, но в перспективе только усугубляет проблему, рефлекторно повышая кислотность в желудке. Избавившись от неприятных ощущений таким способом, пациент через короткое время получает еще более сильную изжогу и боль. Регулярное применение соды приводит к образованию эрозий и язв в желудке.
9 привычек, которые помогут избавиться от изжоги
Скорректировать свой рацион питания — важно не переедать и исключить продукты, вызывающие изжогу: рафинированные сладости, кофе, газированные напитки, жареное, жирное, копчености, маринады, острые и пряные блюда. Ужинать лучше не позднее, чем за 3 часа до сна.
Отрегулировать водный баланс организма — стоит выпивать 1,5—2 литра чистой негазированной воды в сутки.
Отдать предпочтение щадящей пище, включить в рацион супы, отварное нежирное мясо и рыбу, овсяную, гречневую и рисовую каши, йогурты, молочные продукты (нежирную сметану, творог в ограниченном количестве). Не злоупотреблять фруктами — заменить их на запеченные яблоки и отварные овощи.
Соблюдать гигиену сна — спать на левом боку с приподнятым изголовьем. Подъем верхней части туловища на 15% снизит риск приступа изжоги в два раза.
Поддерживать правильную осанку — в «скрюченной» позе желудок сдавливается и кардиальный клапан автоматически приоткрывается.
Следить за своим весом — при избыточной массе тела вероятность появления изжоги кратно возрастает.
Избавиться от вредных привычек — курение и алкоголь провоцируют появление изжоги и усугубляют симптомы.
Исключить резкие физические нагрузки — не стоит поднимать тяжести и работать внаклон.
Выбирать комфортную одежду по размеру — важно не перетягивать область эпигастрия узкой обтягивающей одеждой и ремнями.
В МЦ «Лотос» можно пройти прием гастроэнтеролога, сделать УЗИ органов брюшной полости, сдать набор необходимых анализов, а также пройти ФГДС, в том числе под наркозом.
Сайт: www.lotos74.ru
«ВКонтакте»: https://vk.com/lotos74ru
«Телеграм»: https://t.me/lotos74ru