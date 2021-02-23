«Потому что рядом — карьеры»: в челябинском парке Гагарина закрыли каток

Работают ли другие ледовые площадки города

Погода опять внесла свои коррективы в работу челябинских катков. Но мороз, по оценке синоптиков, аномальный не во всех частях города. Поэтому часть катков открыты, а один — в центральном парке — закрыт.

«Катки в горсаду Пушкина и в парке Терешковой работают в обычном режиме. А вот каток в парке Гагарина закрыт из-за низкой температуры. На территории парка и вблизи карьеров холоднее, чем в центре города», — сообщает Управление культуры администрации Челябинска.

Напомним, во вторник днем в Челябинске −22...−24 градуса. На улице сильный порывистый ветер. Из-за этого многие горожане предпочли провести праздник дома, а не на улице.