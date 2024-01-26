Челябинские студенты через телемост пообщались с жителями блокадного Ленинграда

В ЧЮК состоялась онлайн-встреча с Санкт‑Петербургом и Донецком

Первый эшелон с продовольствием, который пришел в Ленинград после прорыва блокады в 1943 году, спустя всего 19 дней после решающего боя, был подарком челябинцев. Он привез в измученный голодом город сливочное масло, которое сразу распределили по детским учреждениям. А железную дорогу, по которой пришел эшелон, горожане немедленно окрестили Дорогой Победы. До окончательного снятия блокады оставался еще почти целый год.

Сегодня, в канун 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, в Челябинском юридическом колледже состоялся телемост с Санкт-Петербургом и Донецком. Около сотни южноуральских студентов пообщались с ветеранами Великой Отечественной, которые поделились своими воспоминаниями, а также с сыном ленинградской школьницы Тани Вассоевич (известной как Таня Савичева); увидели исторический видеоролик «900 дней блокады», подготовленный Мининфо ДНР, и посетили онлайн-музей «Прорыв блокады Ленинграда», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Встреча получилась очень эмоциональной и наглядной. Во время онлайн-экскурсии студенты почти воочию увидели, какой ценой дался прорыв блокадного кольца в ходе семидневной операции «Искра» в 1943 году, которая стала первым звеном в освобождении города.

«Они смогут. 18 января 43-го года в 9:30 часов утра в районе Первого рабочего поселка соединятся передовые части двух фронтов — Волховского и Ленинградского, спустя два часа такая же встреча произойдет в районе Пятого рабочего поселка. В два часа дня взовьется знамя над колокольней Благовещенского собора Шлиссельбурга. Все это будет означать только одно: они смогли. Они прогрызли! Прорвали! Нет больше блокадного кольца!»

Увы, это не означало, что здесь закончились бои. Спешно войска развернут в южном направлении, на Синявинских высотах все еще хозяйничают немцы, бьется, истекая кровью, Невский пятачок…

Но тем не менее уже на следующий день, 19 января, начинается строительство железной дороги, которая спустя всего 18 дней свяжет Ленинград с Большой землей: первый эшелон с продовольствием и тем самым челябинским маслом прибыл на Финляндский вокзал Ленинграда 7 февраля 1943 года.

«Дорогу строили всего 18 дней. Под постоянным обстрелом противника с Синявинских высот, по топям и болотам Шлиссельбургского выступа, в мерзлую, холодную Неву вбили 2 700 свай… А кто строил? Жители блокадного Ленинграда. Конечно, участвовали и военные, но этих девочек блокадных нам не забыть…»

Дорога под неистовыми бомбежками, особенно с Синявинских высот, просуществует год. И за этот год она будет разбита тысячу раз. И тысячу раз — восстановлена, чтобы выполнить свою задачу — не дать умереть Ленинграду голодной смертью и подготовить его к полному снятию блокады 27 января 1944-го. Это был самый важный итог операции «Искра».

«Мы заплатили высокую цену за нашу победу. В операции «Искра» потеряем более 115 тысяч человек. 25 воинов будут удостоены высокого звания Героев Советского Союза, часть из них — уже посмертно. Я хочу закончить свой рассказ такими словами: «В жизни все может меняться. Это правильно, потому что это жизнь. Не должно измениться одно — наше отношение к бескорыстному и героическому подвигу защитников Ленинграда», — такими словами заканчивается экскурсия.

И еще какое-то время в зале стоит благоговейная тишина, это время осознать величие того, что совершили наши предшественники.

«Нашей молодежи нужно доносить, что мы потомки победителей, и это звание требует соответствующего отношения. Рад, что именно нашему колледжу выпала честь провести этот телемост», — подвел итог мероприятия начальник центра патриотического воспитания ЧЮК Филипп Венедиктов.