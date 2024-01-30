Поток пациентов в челябинский онкоцентр вырос на 20 процентов

За год медики приняли 237 тысяч южноуральцев

За 2023 год врачи поликлинических отделений Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины приняли 237 тысяч 482 пациента, что на 20% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба ЧОКЦО и ЯМ.

«Увеличение числа приемов не связано со всплеском заболеваемости. Просто в Челябинской области стала лучше диагностика в больницах на местах», — прокомментировал цифры статистики главный врач ЧОКЦО и ЯМ Дмитрий Ростовцев.

В 2023 году на Южном Урале открывались новые Центры амбулаторной онкологической помощи. Пациенты стали получать ее ближе к дому, хотя консилиумы для принятия тактики лечения по-прежнему проводят онкологи поликлиники челябинского онкоцентра.

«Также на рост числа пациентов повлияла большая работа наших коллег по информированности населения, высокое прохождение диспансеризации и своевременное обнаружение злокачественных новообразований на ранней стадии — вот главная причина наших больших посещений. Те заболевания, которые еще 10 лет назад удавалось обнаружить только на терминальной стадии, сейчас удается диагностировать на I—II стадии. Именно таких пациентов становится больше», — отмечает Дмитрий Ростовцев.

Ранее медики рассказали, куда обращаться с подозрением на онкозаболевание и назвали три обязательных шага при диагностике рака.