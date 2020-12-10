Потерявшуюся мать с двумя детьми нашли в Челябинске

Их два дня не было дома.

В Челябинске нашли молодую мать с двумя маленькими детьми. 24-летняя Шахсонон Кочкарова и её годовалая дочка и трёхлетний сын два дня не появлялись дома.

«Всем огромное спасибо! Шахсонон найдена, с детьми, была у кого-то, но у кого, пока неизвестно, как и причины ухода. С детьми все хорошо», — сообщила Татьяна Гроза, координатор челябинского отряда «Легион-СПАС».

Женщина с детьми ушла из дома 9 декабря в 11 утра. Как сообщает собственный источник, женщина отправилась в отдел полиции «Курчатовский» для получения паспорта гражданина Российской Федерации. Живут они с мужем и свекровью, скандалов в семье не было.