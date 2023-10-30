Многодетный отец из Челябинска Илья Новосельцев недавно вернулся из зоны спецоперации. Во время боевых действий он лишился руки и потерял слух в одном ухе. Однако мужчина продолжает работать и строит амбициозные планы. Свою историю боец рассказал ученикам 9-х и 11-х классов челябинской коррекционной школы № 7.
Частичная мобилизация, которая проводилась прошлой осенью, не коснулась Ильи. Но уже в феврале мужчина оказался на фронте добровольцем. Говорит, просто почувствовал, что так нужно.
На время службы Илья получил позывной Румус.
«Противник отслеживает наши радиочастоты, и если ты “засветил” свою настоящую фамилию, то потом через соцсети могут и твою семью найти. Для того же и балаклавы. В них на самом деле не очень удобно ходить, просто так безопаснее», — ответил боец на вопрос одного из школьников о необходимости позывных.
В зоне спецоперации челябинец провел почти 4,5 месяца. Во время одного из заданий доброволец потерял руку. Вместе с сослуживцем он на квадроцикле ехал с одной позиции на другую. Тогда на территории начался обстрел.
«Снаряд разорвался о мою правую руку. По итогу я полетел в одну сторону, рука — в другую. Товарищ помог мне перевязаться и пошел за помощью, хотя он сам был тяжело ранен. Я плохо соображал, что происходило. Лежать на земле было тяжело, я встал и пошел пешком до госпиталя. Около километра», — поделился доброволец.
Недавно челябинцу удалось найти контакты сослуживца. Мужчина побывал в Санкт-Петербурге и встретился с боевым товарищем. Оказалось, что многие события, произошедшие в день ранения, Илья сам бы не вспомнил.
«Бывает, идешь по городу, видишь инвалидов и не задумываешься. А я, когда сам стал таким, понял, что элементарные вещи становятся сложными. Простой пример: попробуйте одной рукой отрезать кусок хлеба. Такие бытовые вещи не то что бы становятся недоступными, просто нужно научиться их делать по-другому. Но ничего страшного в этом нет», — рассказал боец.
Левой рукой Илья пока писать не научился, но прописи уже куплены. Есть и протез, заменяющий потерянную руку.
У добровольца трое детей. Если с женой Илья виделся еще в госпитале, то ребята долгие месяцы провели, получая от отца лишь редкие письма.
«Все были очень рады. Дети висели на мне долго. Старшая дочь и старший сын знали, что я без руки. А младшая дочь не знала. Для нее это было большое удивление», — вспомнил военный.
Илья поделился, что за время службы переосмыслил отношение к жизни. По его словам, находясь на волоске от смерти, люди осознают, что у них на самом деле совсем нет времени.
«Начинаешь ценить каждую секунду. Начинаешь гораздо острее чувствовать жизнь. Мне трудно объяснить это. Я пытался к этому прийти в мирной жизни, но только через вот такие события получилось», — поделился доброволец.
Илья Новосельцев за время службы был удостоен нескольких наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.
Челябинец быстро адаптировался к мирной жизни. Ранение не мешает развивать собственное дело — у Ильи проект по разработке химических рецептур. Кроме того, доброволец планирует заниматься общественной деятельностью. Сегодня он впервые провел занятие со школьниками, но, вероятно, подобные уроки мужества продолжатся.
В завершение занятия ребята передали Илье написанные заранее письма солдатам. В ближайшее время они вместе с гуманитарным грузом отправятся в зону спецоперации.
Напомним, ранее в Златоусте боец СВО вернулся домой и сразу же отправился в школу, чтобы встретиться со своей дочкой. Трогательный момент встречи ребенка с отцом запечатлели сотрудники школы.