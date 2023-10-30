Потерявший руку участник СВО рассказал челябинским школьникам свою историю

Илья Новосельцев отправился на фронт добровольцем

Многодетный отец из Челябинска Илья Новосельцев недавно вернулся из зоны спецоперации. Во время боевых действий он лишился руки и потерял слух в одном ухе. Однако мужчина продолжает работать и строит амбициозные планы. Свою историю боец рассказал ученикам 9-х и 11-х классов челябинской коррекционной школы № 7.

Частичная мобилизация, которая проводилась прошлой осенью, не коснулась Ильи. Но уже в феврале мужчина оказался на фронте добровольцем. Говорит, просто почувствовал, что так нужно.





На время службы Илья получил позывной Румус.

«Противник отслеживает наши радиочастоты, и если ты “засветил” свою настоящую фамилию, то потом через соцсети могут и твою семью найти. Для того же и балаклавы. В них на самом деле не очень удобно ходить, просто так безопаснее», — ответил боец на вопрос одного из школьников о необходимости позывных.

В зоне спецоперации челябинец провел почти 4,5 месяца. Во время одного из заданий доброволец потерял руку. Вместе с сослуживцем он на квадроцикле ехал с одной позиции на другую. Тогда на территории начался обстрел.

«Снаряд разорвался о мою правую руку. По итогу я полетел в одну сторону, рука — в другую. Товарищ помог мне перевязаться и пошел за помощью, хотя он сам был тяжело ранен. Я плохо соображал, что происходило. Лежать на земле было тяжело, я встал и пошел пешком до госпиталя. Около километра», — поделился доброволец.

Недавно челябинцу удалось найти контакты сослуживца. Мужчина побывал в Санкт-Петербурге и встретился с боевым товарищем. Оказалось, что многие события, произошедшие в день ранения, Илья сам бы не вспомнил.

«Бывает, идешь по городу, видишь инвалидов и не задумываешься. А я, когда сам стал таким, понял, что элементарные вещи становятся сложными. Простой пример: попробуйте одной рукой отрезать кусок хлеба. Такие бытовые вещи не то что бы становятся недоступными, просто нужно научиться их делать по-другому. Но ничего страшного в этом нет», — рассказал боец.

Левой рукой Илья пока писать не научился, но прописи уже куплены. Есть и протез, заменяющий потерянную руку.

У добровольца трое детей. Если с женой Илья виделся еще в госпитале, то ребята долгие месяцы провели, получая от отца лишь редкие письма.

«Все были очень рады. Дети висели на мне долго. Старшая дочь и старший сын знали, что я без руки. А младшая дочь не знала. Для нее это было большое удивление», — вспомнил военный.





Илья поделился, что за время службы переосмыслил отношение к жизни. По его словам, находясь на волоске от смерти, люди осознают, что у них на самом деле совсем нет времени.

«Начинаешь ценить каждую секунду. Начинаешь гораздо острее чувствовать жизнь. Мне трудно объяснить это. Я пытался к этому прийти в мирной жизни, но только через вот такие события получилось», — поделился доброволец.

Илья Новосельцев за время службы был удостоен нескольких наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.

Челябинец быстро адаптировался к мирной жизни. Ранение не мешает развивать собственное дело — у Ильи проект по разработке химических рецептур. Кроме того, доброволец планирует заниматься общественной деятельностью. Сегодня он впервые провел занятие со школьниками, но, вероятно, подобные уроки мужества продолжатся.

В завершение занятия ребята передали Илье написанные заранее письма солдатам. В ближайшее время они вместе с гуманитарным грузом отправятся в зону спецоперации.





Напомним, ранее в Златоусте боец СВО вернулся домой и сразу же отправился в школу, чтобы встретиться со своей дочкой. Трогательный момент встречи ребенка с отцом запечатлели сотрудники школы.