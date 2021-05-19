Потерявший пальцы житель Златоуста получил киберруку за 5 млн рублей

Высокотехнологичный протез достался Евгению Кузнецову от государства

На этой неделе 31-летнему жителю Златоуста Евгению Кузнецову бесплатно вручили высокотехнологичный протез руки, который стоит больше пяти миллионов рублей. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Фонда социального страхования России.

В 2013 году Евгений получил серьезную травму на производстве. Молодой человек работал в пекарне. Как-то он прочищал тестомеситель, а в это время молодая сотрудница включила опасную установку — в одно мгновение Евгений остался без пальцев на правой руке. Мужчина перенес несколько операций, но восстановить руку доктора не смогли. Встал вопрос о подборе протеза.

Первую «умную» руку за счет средств Челябинского отделения ФСС Евгению выдали три года назад. Молодой человек смог вернуться к активному образу жизни и нашел место подсобного рабочего. Новый протез модернизирован и дает еще больше свободы движений. Евгений может сгибать и разгибать пальцы, поднимать кружку с водой.

«Управлять этой киберрукой можно за счет мышц, представляя, будто это твои родные пальцы. Микропроцессор преобразует мысль в импульс, и механизм движется. Также протезом можно управлять через мобильное устройство, в котором установлена спецпрограмма», — замечают в пресс-службе.

Высокотехнологичные протезы за счет государства выдают тем, кому их рекомендует медико-социальная экспертиза. В 2021 году Челябинское отделение ФСС планируется потратить на покупку «умных» протезов более 45 млн рублей.