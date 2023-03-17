Потерявший пальцы шахтер из Челябинской области получил протез ценой 5,7 млн рублей

Бионический помощник выдан пенсионеру бесплатно

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Четверть века назад южноуралец Юрий Сайко потерял пальцы обеих рук при взрыве в шахте. На этой неделе пенсионер получил бионический протез руки стоимостью 5,7 миллиона, сообщает пресс-служба челябинского отделения Социального фонда России.

Средство реабилитации такого уровня наш земляк примеряет впервые. Юрий сгибает и разгибает пальцы, пытается захватить железными пальцами теннисный мячик и бутылку с водой.

«Вот внук в гости приедет, буду с ним играть. А еще теперь можно на лыжах ходить. Я пока, если честно, не до конца представляю, какие возможности у меня теперь будут»,

— говорит Юрий.

Протез работает за счет электрических импульсов, которые генерируют мышцы человека. Указательный палец кисти имеет функцию управления multi-touch-дисплеями. К протезу прилагается мобильное устройство, в котором установлена специальная программа.

Протез стоимостью 5,7 миллиона рублей изготовлен по программе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и выдан пенсионеру бесплатно.

«За счет средств отделения СФР по Челябинской области высокотехнологичными протезами будут обеспечены все южноуральцы, кому такие изделия рекомендованы учреждением медико-социальной экспертизы»,

— говорит заместитель управляющего отделением Евгений Свистунов-Рейвах.

С начала года 10 южноуральцев, получивших травму на производстве, уже подали документы в отделение СФР по Челябинской области на получение высокотехнологичного протеза. На эти цели будет направлено 47,8 миллиона рублей.