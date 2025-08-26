Потерявший ногу из‑за онкологии житель Магнитогорска заново научился ходить

Помогли современный протез и две недели реабилитации

В 2023 году жизнь Ивана из Магнитогорска кардинально изменилась. Врачи поставили 38-летнему мужчине неутешительный диагноз «хондросаркома бедра». Ногу, увы, пришлось ампутировать. С тех пор Иван полтора года передвигался на костылях и уже не думал, что когда-нибудь снова ощутит свободу движения. Все изменилось, когда мужчина получил современный микропроцессорный протез, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Протез — это только половина дела. Главное — научиться им пользоваться», — говорит Иван.

Первое занятие с заведующей кабинетом лечебной физкультуры городской больницы № 2 Ульяной Колодиной стало настоящим открытием.

«Это уровень Москвы!» — отмечает Иван, впечатленный условиями и подходом специалистов.

Реабилитация включала интенсивные занятия на велотренажере, беговой дорожке, на лестнице, растяжку, укрепление мышц спины, лимфодренажный и ручной массаж.

Всего за две недели занятий Иван научился уверенно стоять на протезе и им управлять.

«Страх — это самый большой барьер, но я его преодолел», — признается мужчина.

Сегодня он снова за рулем, ходит в офис и живет полноценной жизнью.