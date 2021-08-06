Потерявшая маму Кира Ионуш из Магнитогорска сделала рисунок с Владимиром Путиным

Девочка верит, что президент исполнит ее мечту — не расставаться со старшим братом

Семилетняя Кира Ионуш из Магнитогорска написала письмо Владимиру Путину. Кира надеется, что до главы государства дойдет рисунок с изображением ее семьи и что она не расстанется со своим старшим братом. Об этом близкие Киры рассказали корреспонденту ИА «Первое областное».

Мы давно следим за ситуацией вокруг девочки. Напомним, в декабре 2019 года у Киры умерла мама. Все заботы о девочке взял на себя старший брат Ярослав, который трудится в МЧС, и его невеста Мария. Ярослав Ионуш попытался оформить опеку над сестрой, однако органы соцзащиты и прокуратура решили, что это невозможно, так как жив биологический отец Киры Евгений Цыбин (в браке он взял фамилию своей супруги — Ионуш). И хотя у отца нет официальной работы, но есть судимости, в том числе за неуплату алиментов, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска постановил передать девочку биологическому родителю, которого Кира почти не знает.





Кира нарисовала свою семью: Ярослава и Машу, а также идущего к ним на чай Владимира Путина

Брат Киры Ярослав собирается подавать апелляцию, но пока идут судебные разбирательства, девочку могут в любой момент забрать из семьи. Одна попытка изъять ребенка была в июле. Тогда на помощь маленькой Кире пришла уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. С ее подачи судебные приставы составили протокол о том, что девочка очень привязана к брату и не готова переехать к отцу. Ярослав добивается, чтобы государственные структуры учли желание девочки и его право взять Киру под свою опеку.

«Владимир Путин едет в Магнитогорск, чтобы проверить, как местные власти устраняют последствия лесных пожаров. Я сам сотрудник МЧС и знаю о беде в Джабыке не понаслышке — мои коллеги работали там на месте. Мы уже пытались дозвониться до президента во время горячей линии — не получилось», — говорит Ярослав.

Свою просьбу брат Киры оставил на сайте Кремля. Отдельное обращение по судьбе Киры в адрес Путина также отправили неравнодушные россияне — под петицией удалось собрать почти 37 тысяч подписей.

«Почему опека так сильно хочет отдать ребенка биологическому отцу или оставить девочку в интернате при наличии дееспособного близкого родственника — брата? Брата, который заботится о ней с рождения и не имеет финансовых проблем и проблем с законом. Зачем при наличии такой хорошей альтернативы ребенка хотят переместить к асоциальному отцу или в казенный интернат? Мы возмущены действиями государственных органов и упорно внедряемыми мерами так называемой ювенальной юстиции», — говорит автор петиции магнитогорский активист Сергей Сорокин.

Между тем прокуратура Магнитогорска, принимавшая участие в судебном процессе по делу Киры Ионуш, уже попросила Челябинский областной суд внести коррективы в решение суда первой инстанции.

В апелляционном представлении сказано, что суд не оценил ситуацию в полном объеме. Например, не учел тот факт, что отец девочки не обращался в органы соцзащиты с заявлением о защите своих родительских прав. После смерти мамы Кира почти полгода жила с Ярославом, при этом отец не интересовался судьбой ребенка и не оказывал девочке помощи. Если говорить проще — забыл о Кире.

Напомним, ранее Челябинский областной суд уже признал бездействие соцзащиты Магнитогорска, которая игнорировала желание брата оформить опеку над Кирой. Еще в декабре 2019 — январе 2020 года органы соцзащиты могли самостоятельно установить факт уклонения биологического отца от воспитания дочери и признать Киру «оставшейся без попечения родителей». Это позволило бы передать ее под опеку родного брата.

Сам Ярослав сейчас пытается записать сестру в первый класс. По закону подать заявление на зачисление девочки в школу может только законный представитель — отец. Евгений Цыбин такое разрешение не дает, требуя, чтобы девочка пошла в школу не по месту жительства, а рядом с домом биологического отца. Брат уже написал жалобу в прокуратуру. Кроме того, Ярослав требует от Евгения «заморозить» до совершеннолетия сестры на счете Киры пенсию по потере кормильца и «путинское пособие» на подготовку к школе. Сейчас эти деньги приходят на счет отца, однако дочери он никак не помогает.