Потепление до +27 градусов ожидается в Челябинской области

Синоптики обещают переменную облачность

Сегодня, 16 августа, в Челябинской области потеплеет до +27 °C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер, однако местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

Этим утром в Челябинске будет прохладно: столбики термометров покажут около +9°C. Днем значительно потеплеет — до +25°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, осадков не обещают. В утренние часы температура воздуха составит около +10°C, днем столбики термометров поднимутся до +22, +27 °C. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.