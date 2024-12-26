Потепление, снег и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 27 декабря

Местами температура поднимется почти до нуля градусов

В пятницу, 27 декабря, Челябинская область окажется во власти северного циклона, который принесет в регион потепление, снег и штормовой ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью установятся в пределах от −12 до −14°C, днем — от −1 до −3°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер западный, от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от −9 до −14°C, при прояснении может похолодать до −20°C. Местами пройдет небольшой снег. Днем отметка на градуснике поднимется до −1…−6°C. Облачно с прояснением, локально сохранится небольшой снег. На севере и крайнем востоке области осадки ожидаются умеренными. В отдельных районах синоптики прогнозируют метели. Гололед и изморозь сохранятся. Ветер преимущественно западный, от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.