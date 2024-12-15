Потепление, штормовой ветер и метели обещают в Челябинской области 16 декабря

На дорогах будет скользко

Предстоящая ночь в Челябинской области еще будет морозной, а уже в понедельник, 16 декабря, днем регион окажется под влиянием нового западного циклона, которой принесет повышение температуры и снег. Ветер усилится, местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По области предстоящей ночью похолодает до −15...-20°C, при прояснении температура может опуститься до −25°C. Днем синоптики обещают от −3 до −8°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Местами осадки будут умеренными. Возможны метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Челябинске температура предстоящей ночью опустится до −16°C, днем может подняться до −4°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.