Потепление не изменит дату открытия главного ледового городка в Челябинске

«Остров сокровищ» примет своих первых «пиратов» 27 декабря

Наступившее тепло не повлияет на дату открытия главного ледового городка в Челябинске, об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в планах было открыть городок на площади Революции 27 декабря, но сегодняшняя нулевая температура вызвала некоторые сомнения.

В мэрии заверили, что городок откроется в установленный срок. На вечер пятницы, 27-го, уже намечена развлекательная программа.

Сейчас работа на площади Революции кипит с утра и до позднего вечера. Ранее мы рассказали, как идет творческий процесс, какие возникают трудности и что чувствуют скульпторы, когда сделанные ими фигуры начинают таять.

Напомним, в ледовом городке будет работать Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ.