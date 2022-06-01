Потепление и туманы прогнозируют на Южном Урале

Осадков синоптики не обещают

Сегодня, в первый летний день, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков. При этом в отдельных районах ожидается порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня в Челябинске обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около +9°C, днем воздух прогреется от +19 до +21°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха утром составит около +10°C, днем ртутные столбики достигнут от +18 до +23°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. В утренние часы ожидаются туманы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.