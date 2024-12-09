Потепление и снегопады ожидаются в Челябинской области в середине декабря

Регион будет находиться под влиянием циклонов

На наступившей неделе в Челябинской области будет снежно, но тепло: местами температура воздуха поднимется до −2 градусов. Умеренный мороз вернется в регион только к выходным. Подробнее о погоде с 9 по 15 декабря — в материале ИА «Первое областное».

На смену антициклону, который определял погоду на Южном Урале в последние дни, придет циклон с центром над Баренцевым морем. Он и принесет в регион осадки и потепление.

«В пятницу к уральским регионам приблизится южный циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Поволжья. В тылу циклона очень вероятно интенсивное, но кратковременное вторжение арктической воздушной массы с ощутимым похолоданием», — рассказали синоптики.

В Челябинске сегодня прогнозируют около −10 градусов, но уже со вторника в городе потеплеет и пойдет снег. К четвергу температура поднимется до −1 градуса, а с пятницы начнет постепенно опускаться и к воскресенью достигнет −13 градусов. В субботу без осадков, в воскресенье возможен слабый снег.

В горных районах и на западе области снег ожидается на протяжении всей недели. С понедельника по среду градусники покажут −6…−7 градусов, в четверг потеплеет до −2. К выходным также существенно похолодает, но осадки не прекратятся.

На юге области — аналогично, но снега будет мало. Ощутимые осадки ожидаются лишь в четверг.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочный прогноз — предварительный. Чтобы всегда быть в курсе, какая погода за окном, следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.